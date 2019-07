Maurizio Sarri è pronto per ri-sbarcare a Torino. Il tecnico toscano è atteso a Torino nelle prossime ore, mentre mercoledì inzieranno gli allenamenti alla Continassa. Secondo quanto riporta Tuttosport, i calciatori bianconeri si sottoporrano a molte doppie sedute visto che una volta in Asia non ci sarà molto tempo per gli allenamenti. Sarri e il suo staff si riuniranno in un albergo nel centro di Torino per discutere i primi passi della stagione. La prima Juve di Sarri sta già prendendo forma.