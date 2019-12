Mario Mandzukic è ormai prossimo all'addio alla Juventus, dopo aver sostenuto le visite mediche con l'Al Duhail in Qatar. Di lui ha parlato Maurizio Sarri, tecnico dei bianconeri, dopo la sconfitta in Supercoppa Italiana. Queste le parole dell'allenatore ai microfoni di Radio Rai: "Non so che dire. Mandzukic e la società avevano preso una decisione mesi fa. Io non lo vedo da settembre, questa mi sembra una conclusione logica della scelta fatta mesi fa fra la società e il ragazzo".