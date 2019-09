Maurizio Sarri parla a Sky Sport prima della conferenza stampa al Wanda Metropolitano: "Chi ha giocato meno a Firenze ha fatto una preparazione più vigorosa, poi abbiamo preparato la partita che è contro una squadra forte, è una partita che può indirizzare il girone".



PJANIC - "E' a disposizione, domani decidiamo se va dentro dall'inizio non ha nessun problema muscolare".



DYBALA - "Vediamo, in questo momento la mia sensazione è che la squadra non sia ancora pronta ad una rotazione completa bisogna fare attenzione perché i giocatori vanno messi in condizione di fare bene e non in difficoltà".



ATLETICO- "Avversario forte, ho visto tante partite, mi sembra una squadra cresciuta anche nel palleggio, hanno mantenuto il carattere del proprio allenatore, è una squadra in evoluzione tattica e tecnica".