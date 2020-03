Maurizio Sarri si gioca la Juventus. Come scrive Il Corriere dello Sport oggi inizia un periodo cruciale per i bianconeri ed il loro allenatore che devono rimettere assieme i cocci dopo la brutta sconfitta contro il Lione. Proprio dalla sfida di ritorno del 17 marzo passa il destino dell'allenatore toscano che sarà giudicato anche a seconda del percorso europeo del club bianconero. Uscire contro una formazione modesta come il Lione metterebbe in discussione tutto il progetto sarrista che il presidente bianconero Andrea Agnelli ha anticipato essere "triennale".



CAMBIO DI PROGRAMMA - Un'uscita prematura dalla Champions costringerebbe la società a pensare seriamente al futuro con la possibilità concreta di cambiare guida tecnica, al più tardi al termine della stagione. Sarri si gioca la Juve a partire da oggi pomeriggio quando alla Continassa riprendono gli allenamenti.