Maurizio Sarri, allenatore della Juventus, ha parlato ai microfoni di Canale 5 dopo la vittoria per 3-0 contro il Bayer Leverkusen in Champions League. Queste le sue dichiarazioni:



PARTITA - "La squadra ha fatto una buona partita, ha creato tanto. Ha affrontato una squadra che ha ottimo palleggio, lo sapevamo dalla Bundesliga. Nel secondo tempo il livello di pressione è calato, noi abbiamo gestito la palla bene e concesso zero agli avversari. E' una partita di sostanza, ma anche di qualità".



BERNARDESCHI - "Bernardeschi ha dato buone sensazioni negli ultimi allenamenti, fra gli spazi ci potevano essere occasioni e l'ho messo per questo. Ramsey poi meritava del riposo dopo tre partite consecutive dopo mesi di inattività".



ATTACCANTI - "In avanti abbiamo grandi attaccanti, se li alterni fanno fare bella figura anche all'allenatore. Higuain ha fatto benissimo stasera, Dybala ha fatto benissimo sabato. Ronaldo non ha giocato un grande primo tempo, poi meglio nel secondo".



INTER - "Studiamo domani tutti insieme, ci guardiamo le partite che ha fatto di recente, poi lo rivediamo la sera contro il Barcellona".