Maurizio Sarri, allenatore della Juventus, ha parlato così' ai microfoni di JTV dopo il successo contro la Spal: "Siamo in un periodo così, abbiamo preso sette pali nelle ultime partite. Abbiamo creato tanto e fatto una buona partita, oggi non era facile a tre giorni dalla Champions. Peccato non averla chiusa come stava dicendo la partita. Squadra in crescita e tre punti importanti. Chiellini? I primi tre minuti ho pensato di aver sbagliato tempo con lui. Poi è cresciuto, ma al di là dell'apporto tecnico è quello mentale che è troppo importante per noi. Siamo passati da venti a sessanta minuti, vediamo la reazione dei prossimi giorni, ma se è quella degli ultimi dieci, andiamo bene. Ronaldo? Sta in un momento straordinario, sono undici partite che segna, ma anche due in Coppa in mezzo. Numeri da marziano, giusto così perché se li merita, una soddisfazione per lui, ma anche per la squadra. Ramsey? Aaron è un giocatore importante. Ha pagato due aspetti. Fisico, perché è venuto qui da un infortunio di cinque mesi. E il secondo è di mentalità. Il modo di giocare fisico italiano e di approcciare agli allenamenti è completamente diverso a quello inglese e naturalmente ha pagato".