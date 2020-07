Maurizio Sarri, a JTV, ha commentato Juve-Lazio.



VINCERE - "Missione compiuta? Importante vincere, ma abbiamo fatto buona partita con il rammarico di averla chiusa 2-1. Credo che il campo abbia detto qualcosa di nettamente diverso. Negli ultimi 7-8 minuti ci abbiamo messo un errore e abbiamo tenuto la partita in vita. Partita sotto controllo fino alla fine, e anche alla fine la sofferenza è stata per eccesso di partecipazione emotiva e non per rischi corsi".



SCUDETTO - "In questo periodo fare punti è difficile, ma per tutti. Penso che, esclusa l'Atalanta, la media punti è nettamente inferiore dopo il lockdown rispetto a prima. Non ci sono condizioni mentali e fisiche per essere continui. Fare questi 4 punti e rimanere concentrati e consapevoli che ogni punto è da soffrire".



PASSAGGIO DYBALA-RONALDO - "Che gesto è? Hanno fatto un'aggressione improvvisa, sembrava che li aspettassero nella nostra metà campo e invece improvvisamente sono andati in pressione e portato via la palla. Bello il gesto di Paulo, davanti al portiere l'ha appoggiata al compagno. Penso sia una delle cose più belle e gratificanti per il gruppo della partita".



RONALDO - "Numeri fuori ogni logica. Parliamo di un fuoriclasse dal punto di vista tecnico ma soprattutto mentale. Nonostante la premessa potrebbe essere la grande pressione mediatica che ha sempre addosso, quindi è costretto a spendere tanto, ma ha recuperi dal punto di vista mentali fuori dal normale. Grande concentrazione, siamo davanti a qualcosa di non normale".