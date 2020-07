Maurizio Sarri, a JTV, ha parlato di Sassuolo-Juve.



VALUTAZIONE - "Partita folle. Succede spesso in questa stagione, a diverse squadre. Abbiamo fatto in 20' di grande livello, 30 finali di grande livello. In mezzo partita di passività. E contro una squadra così in forma la paghi. La fase difensiva totalmente passiva. Poi abbiamo saputo reagire e siamo venuti fuori nella parte finale della partita. E' così per tutti, le partite non sono lineari, quando sembrano vinte facilmente poi le perdi. C'è in questo momento c'è componente mentale e fisica. Sapevamo che era una partita difficile, accettiamo il pareggio, ma dobbiamo evitare momenti passivi in questo momento".



TOUR DE FORCE - "E' un momento in cui la situazione è così. Penso che dobbiamo avere la testa sempre nella partita, di rimanere ordinati anche quando le partite sembrano girare nel senso sbagliato. Solo l'ordine ci può aiutare. Dobbiamo trovare più continuità. Non è semplice".