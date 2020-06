Maurizioha parlato a JTv dopo la vittoria della sua Juve contro il Genoa: "Poi l'abbiamo risolta con tre perle, questi sono i momenti e le azioni in cui ti dispiace che non ci sia il pubblico. Danno emozione, lasciano qualcosa, di una bellezza unica tutti e tre. Sono contento, per i nostri attaccanti è utile segnare, specialmente gol così. Va bene perché abbiamo fatto una prestazione ancora in crescita, mentale e fisica. Esco soddisfatto dalla partita.Lo pensavo nel primo tempo e ancora di più nel secondo. Dovevamo far riposare i giocatori, ma nessuno voleva uscire e con il dito facevano tutti no. Poi in certi momenti è giusto che tirino il fiato i giocatori che hanno fatto più minuti, ne avevamo già parlato con Dybala e Cristiano e ne erano consapevoli.Strada giusta? Sembra di sì. La situazione è talmente anomala che non abbiamo certezze anche noi, cerchiamo riscontri, nessuno ha mai vissuto una cosa così. Siamo in crescita e dobbiamo lavorare per far crescere chi arriva da infortuni come Sarri e Higuain, sono e saranno fondamentali per noi".