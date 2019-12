Maurizio Sarri, a JTV, ha parlato nel post Samp-Juve.



CONTROLLO - "Abbiamo fatto un primo tempo sulla falsa riga dell'Udinese. condizioni difficili dettate dal terreno di gioco. Dispiace che a fine primo tempo ci ritrovassimo su un 2-1 bugiardo per noi, poi abbiamo fatto un secondo tempo più confusionario. Ci siamo allungati, perso il completo predominio e padronanza della gara. Ma non abbiamo mai rischiato niente".



RONALDO - "Non ho rivisto le immagini dalla tv, ma vedendola dalla panchina tra quando ha staccato e toccato la palla mi sembrava un tempo infinito. Gesto tecnico e fisico notevole. Come il gol di Paulino, notevole. 99 su 100 provano a stoppare e tirare".



DYBALA - "Fiducia? I nostri tre davanti stanno bene, fisicamente e mentalmente. Se non stessero così, è difficile supportare e sopportare con il resto della squadra. Stanno bene tutti e tre e giocano contemporaneamente".



SUPERCOPPA - "Sono contento della progressione che stiamo avendo nell'ultimo periodo. Giochiamo da squadra che vuole il possesso palla, il predominio territoriale. Che vuole difendere nella metà campo avversaria. Possiamo migliorare ancora, all'inizio erano sprazzi adesso sono periodi di partita. Prossimo passo 90' sullo stesso livello. Possesso palla oltre il 70%? Sopra le nostre medie, che sta crescendo nelle ultime partite. Mi fa piacere, mi piace quando la mia squadra è in predominio. Non solo sul risultato, ma sulla padronanza della partita".