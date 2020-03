Maurizio Sarri, ai microfoni di JTV, ha analizzato la vittoria sull'Inter.



TRA LE MIGLIORI - Una delle migliori partite della Juve? Penso di sì, soprattutto tra primo e secondo gol si è giocato ad altissimi livelli. Primo tempo energico, ma più equilibrato con l'Inter che ci contrastava e ripartiva. Il secondo tempo fatto di più degli avversari, vinto onestamente con dentro 20 minuti di grande livello".



SCELTE - "Paulo Dybala è un talentuoso e può fare queste giocate. La scelta è stata fatta per avere fuori una soluzione difensiva, avevamo Bernardeschi e Danilo, e una offensiva che fosse in grado di farci la differenza. Nonostante avessimo segnato qualche minuto prima che entrasse, l'abbiamo messo dentro comunque perché sembrava il momento giusto per chiudere la partita e andare al doppio vantaggio. Insistere e la scelta di Paulo ci ha premiato, anche se quando scegli Paulo è facile essere premiati".



SUBITO IN PARTITA - "Chiaro che viene fuori questo clima surreale all'interno della partita. Che poi non so le motivazioni, ma è così strano e surreale che può cementare lo spirito di gruppo più del solito, ti senti completamente solo a giocare qualcosa d'importante in quest'atmosfera silenziosa, non naturale. Ti può dare qualcosa in più, ma è un'esperienza triste".



SINGOLI - "Penso che abbiamo fatto una prestazione di buon livello, concesso quasi niente a una squadra pericolosa come l'Inter. Vuol dire che a livello difensivo la prestazione è stata di ottimo livello, a centrocampo tre prestazioni di livello, abbiamo rivisto il Matuidi di qualche tempo fa e confermato la crescita di Ramsey. Abbiamo visto che Bentancur, quando fa partite ordinate, è di grandissimo livello".



VETTA - "Finendo la risposta precedente, diamo merito agli attaccanti. Lavoro straordinario a livello difensivo, sacrificati per la pressione con il compito di cercare di ritagliare fuori dalle ricezioni Brozovic. Lavoro di livello altissimo. Tre punti importanti, partita da recuperare che ci dà un'opportunità. Spero ci dia spinta per trovare continuità maggiore rispetto agli ultimi tempi".