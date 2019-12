Maurizio Sarri, a JTV, ha commentato Juve-Udinese.



ORA DI GIOCO - "Abbiamo fatto 60 minuti di buon livello tattico, tecnico. Mosso la palla velocemente. Dobbiamo imparare a gestire meglio la situazione, nel finale siamo andati troppo alla ricerca del quarto gol con azioni strappate e senza salire. Concesso contropiede, possiamo migliorare in qualità e produzione.



TRIDENTE - "Tridente? Hanno fatto bene per un'ora, si sono cercati per scambi e hanno fatto benissimo. La partita poi si è spezzata in due, nel finale fatichiamo a supportarli. Quando ci sono situazioni per sfruttarli vedremo. Quando lo riproporrò? Non è un discorso di quando loro hanno la palla, fanno sempre qualcosa di positivo, soprattutto se in velocità. L'Udinese è una squadra che cerca gli attaccanti senza palleggio, se andavamo bene sulla palla potevamo permettercelo. Fatichiamo se c'è una squadra con palleggio".



DEMIRAL E BENTANCUR - "Stanno bene fisicamente e mentalmente. Ho deciso di riproporlo per la velocità di Lasagna, che poi è andato all'altra parte. Vista la partita di Champions, mi sembrava giusto tenerlo dentro. Bentancur prima partita da vertice a Verona, mi sembra che di strada di miglioramento sia stata tanta".