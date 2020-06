Sarri ha commentato Juve-Lecce a JTV.



MENTALITA' - "Ho visto una Juve che ha fatto fatica a prendere il ritmo nei primi 20' della partita. Una Juve in crescita nella fase finale del primo tempo, buona Juve nel secondo tempo. Siamo stati agevolati dagli avversari in inferiorità numerica, ma mi è piaciuta molto la mentalità perché abbiamo giocato e attaccato fino alla fine nonostante il risultato acquisito. Bel risultato di continuità".



DIFESA - "La linea difensiva è più protetta, siamo stati bravi nel filtro a centrocampo, diventati più aggressivi sulle palle perse e limitiamo ripartenze degli avversari. Abbiamo due centrali che stanno facendo molto bene: Bonucci molto bene sin dall'inizio, De Ligt si è adeguato subito al calcio italiano e ora sta facendo benissimo. Mi è dispiaciuto per Rugani, il ragazzo meriterebbe di giocare ma è molto difficile cambiare ora che i centrali stanno facendo bene. Verrà anche il suo momento". ENTRARE IN PARTITA - "Si è fatto più fatica a entrare in partita che nella lunga distanza. Mi è sembrato che la squadra continuasse a stare piuttosto bene, buon segnale però quando si gioca dopo tre mesi di stop, e pochi allenamenti, e il caldo, e ogni 3 giorni, è sempre difficile valutare la condizione fisica. Tutte partite a rischio".



ATTACCO - "Sono soddisfatto perché hanno segnato tutti e 3. Per loro chiaramente segnare è importante. Cristiano ha segnato e fatto un assist per Gonzalo, Paulo solito gol stupendo. Sono contento per Gonzalo che ha passato un brutto periodo e al rientro ha segnato subito".