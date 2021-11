Maurizio, al termine di Lazio-Juve, ha commentato il ko così."La squadra ha fatto ciò che poteva fare, ha fatto la partita, è stata in partita fino agli ultimi minuti. Poi ci siamo aperti e disuniti, nei primi 30 minuti della ripresa non abbiamo preso un contropiede. Fatto una buona partita, la prima mezz'ora della ripresa buonissima, siamo mancati negli ultimi dieci metri"."Non era semplice, siamo andati sotto dopo un buon inizio. Loro hanno cambiato anche modulo con Kulusevski, abbiamo trovato questo 4-5-1 basso. Anche se recuperavi palla avevi 7-8 giocatori sotto la linea della palla. Ma abbiamo fatto bene, nella ripresa non abbiamo concesso niente. Ci è mancato per la mole di gioco essere più pericolosi"."Averla di uno che fa 35-40 gol all'anno è dura. Difficile da trovare uno che faccia quei numeri"."Se manca Immobile? Sì, è mancato l'1vs1 per vie esterne, lì si salta l'avversario e si creano soluzioni. Ma è impensabile che i nostri esterni creino mille situazioni. A volte lo fanno, altre meno. Ma l'importante è che la squadra stia bene, non mi è piaciuto l'ultimo quarto d'ora. C'era ancora tempo, non serviva allungarsi e dare soluzioni".