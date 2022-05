Le parole di Sarri a Dazn:



PARTITA - "Ho detto di continuare così, di evitare palle perse, unici pericoli arrivavano da lì. Abbiamo usufruito di un calo degli avversari e abbiamo raggiunto un pari giusto, numeri imbarazzanti. Sono contento del pareggio ma rimane rammarico".



DIFESA - "Non è stata una brutta partita. In stagione abbiamo pagato 2-3 cose contemporaneamente, l'anno scorso la Lazio ha preso 55 partite, anche quest'anno. Non abbiamo fatto un disastro, possiamo migliorare, lo abbiamo fatto, la sensazione è che ci siano ancora margini per migliorare" CRESCITA - "Senza l'Europa League abbiamo una media partita di più di 2 punti a partita, questa è una considerazione matematica, bisogna capire perché viene fuori questo, quali sono i limiti"



DYBALA E CHIELLINI - "Giorgio non l'ho salutato perché è uscito dall'altra parte, Dybala davanti a me. Ho salutato tutti e due dopo, strano essere qui stasera, atmosfera bella per loro e difficile per noi. Non c'è bisogno di parlare, i numeri parlano per loro"



DYBALA - "Sentiamo Lotito se ce lo prende"