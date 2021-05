Due milioni e mezzo da aggiungere ai sei, circa, che Maurizio Sarri ha ricevuto quest'anno, pur senza lavorare. Chi di voi farebbe cambio con l'ex allenatore della Juventus? Un anno sabbatico certamente remunerativo, non c'è che dire. Ma il toscano ha voglia di tornare, di farlo con una squadra intrigante come la Lazio. E allora, la sua prigione, per quanto dorata, è sembrata davvero con poche vie d'uscita.



LA DECISIONE - Con questa scelta, la Juve si è liberata del primo dei tre allenatori sotto contratto. Ora la palla passa in zona Pirlo, che ha ancora un altro anno di contratto a 1.8 milioni netti. Cosa succederà con il Maestro? C'è attesa per la decisione del Sassuolo, che sembra la squadra più vicina a dare una chance a Pirlo. Sarebbe un 'sollievo' anche per i bianconeri, altrimenti costretti (ancora una volta e per il terzo anno di fila) ad avere due allenatori sul libro paga.