Maurizio, allenatore della Lazio, ha parlato a DAZN dopo la vittoria contro il Torino: “Noi non siamo mai andati via, se uno rimane lucido nelle ultime quattro partiteFare una media di quasi 2 punti a partita è tanta roba, purtroppo stiamo pagando le prime due e per mettere a posto quello ci vorrà tantissimo tempo”.- "Rovella invece è un ragazzo che come caratteristiche ha palleggio e buona gestione, poi i giocatori vanno inseriti nei contesti. Un terzetto con lui, Kamada e Luis Alberto non so se riusciamo a sostenerlo”.