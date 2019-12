E sono cento. Maurizio Sarri è stato (quasi) il più veloce di tutti: raggiunge la centesima vittoria in Serie A con solo 169 partite. Per intenderci: un alieno come Carlo Ancelotti ci ha impiegato 185 partite circa. I migliori? Carlo Carcano in 156 gare ed Helenio Herrera con 168, una in meno del mister bianconero.



CHE NUMERI - "Mi spiace non essere il primo...", ci ha scherzato su Sarri. Anche perché qualche punto perso, in stagione, poteva raccontare una storia diversa. Occhio comunque a Conte: contro la Fiorentina gli è sfuggita la 99esima partita vinta in Serie A, ed è appena a 143 totali. Il record sarà suo, ma nel frattempo Maurizio si gode il traguardo e... il tridente. Cristiano, Paulo e Gonzalo gli hanno consegnato una nuova dimensione. E s'è fatta già storia.