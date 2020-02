Il check-up è buono. Dopo 22 giornate di campionato la Juve di Maurizio Sarri ha accumulato 54 punti in classifica, uno in più rispetto alla Juve di Max Allegri nella sua prima stagione a Torino, ma sei in meno rispetto al ruolino di marcia dell'anno scorso quando per i bianconeri avevano avuto un ruolino di marcia quasi perfetto in Serie A nella prima parte della stagione. La Juve di Sarri fa meglio anche della prima di Conte che arrivati a questo punto della stagione aveva otto punti in meno di quella attuale. Ma quella, davvero, era un'altra Juve.