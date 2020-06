Maurizio Sarri non ci sta. Non manda giù chi dice che lui in Italia non ha vinto nulla, e nella conferenza stampa pre Napoli di oggi l'ha fatto capire a modo suo: "Primo trofeo in Italia? Allora, mi girano leggermente i coglioni quando sento dire che in Italia non ho vinto niente. Si parla sempre di altissimi livelli, ho fatto 8 promozioni da una categoria all'altra, tutte sul campo senza saltare una categoria. Ti parlo dall'Eccellenza alla D, dalla D alla C2, dalla C2 alla C1. In C1 non ci sono riuscito ma ho fatto i playoff. Una dalla B alla A. E sono andato sul campo in Coppa dei Campioni".