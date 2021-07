In queste ore la Sardegna brucia. Decine di incendi su tutto il territorio - in particolar modo nell'oristanese - stanno mettendo in ginocchio l'isola e la macchina attivatasi per l'emergenza. In solidarietà è arrivato il messaggio del Cagliari Calcio: "Le fiamme hanno spazzato via vegetazione, allevamenti, case, vite. Il nostro pensiero oggi è per chi continua a lottare incessantemente contro il fuoco. Saremo più forti, ci rialzeremo: non mollare, Sardegna.".