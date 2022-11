I Mondiali in Qatar sono l'occasione per emergere, una vetrina per mettersi in mostra, ma anche quella dei club per conoscere e osservare da vicino nuovi talenti. Come quel Mario Gotze che a 22 anni, nel 2014, segnò una rete che valse il Mondiale, in molti sperano di diventare la stella di questa spedizione, di farlo oggi per essere domani il riferimento della propria Nazionale, spiega Tuttosport. E a volte basta una scintilla per accendere tutto e segnare il percorso che verrà.Il Mondiale come trampolino di lancio, quindi, per i tanti Under 23 da tenere d'occhio. Ci sono i vari Pedri, Gavi, Jude Bellingham, Youssoufa Moukoko, Aurelien Tchouaméni, Eduardo Camavinga, Ansu Fati e tutti gli altri, giovani ma già fortissimi e con cartellini che valgono almeno 70 milioni. Ma ci sono anche giovanissimi che partono con meno appeal, ma possono diventare profili su cui scommettere.