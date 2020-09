Uno tra Suarez, Dzeko, Giroud, Cavani e Morata. Il prossimo centravanti della Juventus dovrebbe essere uno di questi quattro, salvo clamorosi colpi di scena. Obiettivi più o meno raggiungibili, in una scala di preferenze ben definita dalla dirigenza bianconera e condivisa da Andrea Pirlo. Ma non arriverà un solo attaccante dal mercato: secondo Sky Sport infatti, a prescindere da chi completerà il tridente con Ronaldo e Dybala, la Juve sta cercando anche di prendere una punta in prestito: l'indiziato principale è Moise Kean, già chiesto all'Everton che vuole inserire l'obbligo di riscatto.