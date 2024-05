Il cambio di stile di gioco allasarà evidente e significativo rispetto al recente passato. Thiago Motta mira a creare una squadra attiva sia con la palla che senza di essa.Per dare un esempio, nell'ultima stagione, il suoha mantenuto in media il possesso del pallone al 57,8%, il secondo più alto della Serie A dopo il. In contrasto, ladisi è fermata al 48,4%.Un altro tratto distintivo delle squadre diè la pressione alta, che consente ai giocatori di recuperare il pallone il più rapidamente possibile, spesso già nella metà campo avversaria. Questa aggressività e intensità nella difesa sarà un aspetto chiave del nuovo approccio tattico.Inoltre, Motta pone grande enfasi sul continuo movimento degli spazi. I giocatori saranno incoraggiati a muoversi costantemente per creare spazi e opportunità di gioco, sia in fase di possesso che in fase difensiva. Questo dinamismo e flessibilità tattica saranno fondamentali per l'attuazione del suo stile di gioco.