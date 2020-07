Il ds del Milan Frederic Massara ha parlato del futuro di Gigio Donnarumma il giorno in cui il portiere rossonero raggiunge le 200 presenze in Serie A nella gara tra Milan e Sassuolo: "Manterremo la promessa, dobbiamo celebrare un traguardo prodigioso - ha detto Massara a Sky - Donnarumma è un giocatore fantastico sul quale bisogna cercare di costruire la storia presente e futura del Milan". Messaggio alla Juventus quindi, che da tempo sta seguendo con interesse la crescita del classe '99 aspettando il momento decisivo per provare l'affondo.