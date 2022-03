Le delusioni del momento sono tante, per la Juve e per l’Italia, che in settimana ha dovuto salutare il Mondiale in Qatar. Ma il campionato è pronto a ripartire, così come il mercato. Quella che verrà sarà una Juventus votata al “made in Italy”. Non solo Nicolò Zaniolo, perché i dirigenti bianconeri hanno fatto irruzione su Davide Frattesi. Il 22enne rivelazione del Sassuolo, che piace molto e da molto, e per cui la sfida all'Inter è aperta, a una settimana dal derby d’Italia. Inserimenti e gol - 4 in questo campionato dopo gli 8 realizzati la passata stagione al Monza in prestito - così ha conquistato tutti e se certamente sarà tra i protagonisti del nuovo corso azzurro, non è ancora chiaro il suo futuro a livello di club. Perché se l’Inter si è mossa in anticipo, la Juventus nelle ultime settimane ha cambiato marcia tanto con l’entourage del giocatore quanto con il Sassuolo, spiega Tuttosport. Per lui si viaggia sui 25 milioni più bonus. Sarà un derby aperto e incerto fino all’ultimo, un po’ come quello della prossima settimana...