Emozioni avevamo promesso e emozioni abbiamo dato. Assieme a tutte noi stesse. Una lettera per spiegare il nostro Mondiale: esaltante, estenuante, elettrizzante, emendabile, educativo, euforico. Eloquente come un bravo oratore che usa le parole per catturare il suo pubblico. pic.twitter.com/jzLHWZDTkP — Sara Gama (@SaraGama_ITA) 1 luglio 2019

Una stretta infinita a chi c'era prima a sostenerci, ci ha seguito durante e rimarrà anche dopo questa cavalcata.

E uno sguardo orgoglioso alle mie compagne, quelle di oggi e quelle di ieri: eravamo molto più che una ventina di ragazze a questo magnifico mondiale francese. — Sara Gama (@SaraGama_ITA) 1 luglio 2019

Noi abbiamo messo lì un embrione, un corpo piccolo, unico e compatto come in questa foto. Con le potenzialità enormi che si sono intraviste ad aspettare di essere coltivate. — Sara Gama (@SaraGama_ITA) 1 luglio 2019

A tutti ora il compito di curarlo e farlo crescere per poi scrivere nel futuro pagine Epiche che continuino le nostre piccole, o forse non così tanto, gesta di questa estate #RagazzeMondiali #DareToShine #fifawwc #Mondiali — Sara Gama (@SaraGama_ITA) 1 luglio 2019

Capitano delle azzurre, centrale di ferro della difesa della Juventus, ma anche volto della splendida avventura dell'italia al Mondiale femminile. Sara Gama ha rilasciato, tramite Twitter, una lettera di ringraziamento per il sostegno ricevuto durante l'avventura francese, sottolineando, però, come questo sia solo il primo di molti passi da fare. "Noi abbiamo messo lì un embrione, a tutti ora il compito di curarlo e farlo crescere" scrive Gama sul suo profilo, nel tentativo di strappare quella promessa collettiva che serve al calcio femminile per non limitarsi ad essere solamente il tormentone di un'estate.