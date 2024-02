Sara, fresca di addio alla Nazionale Italiana, ha parlato al canale Twitch della“Questa storia delle parrucche ha spopolato, sono l’original. Mi hanno fatto un quadretto qui a Vinovo con il fumetto”.- “Non mi aspettavo niente, una sorpresa, sono state brave. Pensavo proprio ora di non sorprendermi più e invece ci sono riuscite. Ero in campo intenta a fare le interviste e non mi ero accorta fossero rientrate, poi ho sentito il coro e quando ho voltato la testa erano così. Goliardia di altissimo livello. La mente dietro a tutto è Martina Rosucci, poi ognuna ha collaborato. Non è finita lì, poi a cena mi hanno conciata per le feste, sono state brave, è stato bello e allegro come volevo fosse”.- “Andavo travestita, non è contemplato non travestirsi a Trieste. Girando ho visto città dove non si festeggia, a Trieste non si aspetta altro. Mi travestivo assolutamente, poi sceglievamo vestiti più o meno elaborati o caldi. Da cosa mi sono vestita? Molto caldo il gatto Silvestro, i dalmata andavano molto ma non mi ci sono mai vestita. Poi ho fatto il cowboy perchè meno elaborato”.- “Una partita da 0-0, il pubblico avrebbe voluto vedere gol ecc. ma vabbè pai e patta stiamo sull’uguaglianza. Un avvicinamento particolare, per me e per la squadra, abbiamo fatto esperimenti in campo. Volevamo vincerla ma va bene così”.- “Ricevo messaggi dove mi dicono che sono un esempio. È molto bello, a volte mi capita da genitori che hanno la figlia che si riconosce in me e vogliono passare emozioni, questo bel valore e te lo scrivono, prendono un momento per farlo. In una vita dove abbiamo poco tempo sono cose che fanno piacere e ricordano i passi avanti fatti, ce ne sono ancora tanti da fare”.- “Quando si fa vedere qualcosa alle persone si capisce ch sei può fare, è più semplice imparare per imitazione. Qualcosa di importante, a me fa piacere perchè il ritorno è che la gente possa esprimerlo ed è bello”.“Un numero che mi è sempre piaciuto fin da piccola. Mi piacciono i numeri dispari, quelle cose che non sai spiegare. Il tre nella simbologia non devo spiegare quante cose significa da tempi antichi, simbolo fondamentale. Mi piace come numero, mi piace vederlo, poi rientra moltiplicato in altri numeri a cui tengo. Scelto così. Ho portato anche altri numeri ed ho sempre detto che non importa cos’hai sulla maglietta ma importa cosa porti in campo. Non avevo problemi a cambiare numero, poi sono cresciuta e il 3 è diventato il mio numero”.- “Sacrificio, voglia di far fatica per la compagna, di correre. La palla è fondamentale ma si corre per aiutare le compagne, poi puoi avere numeri bellissimi ma serve altro in campo. Anche la gioia di giocare perchè alla fine è quello che ci fa cominciare e continuare. Queste sono cose importanti in campo”.- “Negli anni sono le persone che alla fine ti riconoscono questo essere simbolo. Tutte noi siamo dei modelli, questo è bello e ti da la misura di quello che hai fatto. Noi abbiamo giocato allo sport che ci piaceva, siamo state brave quando non era semplice e poi ora abbiamo migliorato il possibile. Unendo le forze e con la voglia di perseguire certi obiettivi siamo arrivate a tappe importanti”.- “Ero andata all’estero perchè potevo andare in un grande club professionista e qui in Italia era molto molto differente. Sono andata a Los Angeles e due anni al PSG per vedere cosa c’era, per sfida con me stessa misurandomi con giocatrici più forti. Nuova lingua, lontano da casa, una sfida personale. Io dico sempre che è impegnativo trovare dove giocare già da piccola perchè devi allontanarti. Poi crescendo vedi i pregiudizi, devo dire però che a me hanno toccato meno. Soprattutto la differenza di opportunità è fondamentale, fare quello che hai voglia di fare ed esprimerti come ti piace”.- “A volte ci hanno definito pioniere, lo siamo per la nostra epoca ma quelle vere sono quelle che prima si sono battute per riuscire a giocare. Epoche in cui non c’erano le attrezzature. Le tappe per arrivare ad ora sono tante, si sono intrecciate tra la carriera sul campo e quindi le tappe di qualsiasi atleta. Tante di noi hanno giocato con i ragazzi fino a 12/13 anni quando sei obbligata a cambiare, a 14 anni giocavo in Serie C con le compagne trentenni, poi a 16 la Serie A. Parallelamente la nazionale, entrare nelle giovanili a 16/17 anni, l’Under 17, poi la 19 e poi in un anno e mezzo la maggiore. Tenere tutto in piedi senza dimenticare lo studio, mi piace ricordarlo sempre. Poi c’è stato quello che fuori abbiamo cercato di fare. Percorso molto lungo e si è arrivati a maturità per le conquiste, ci si è arrivati ora, ci sono stati buchi nell’acqua. Poi siamo state brave quando c’è stata mediaticità diversa grazie ai club come la Juve e gli altri entrati nel calcio femminile che ci hanno fatto vedere sul campo ed entusiasmare e con quella forza abbiamo potuto battere i pugni più forte sul tavolo”.- “Il mio primo pensiero è stato: qua una persona si è fatta male. Non avevo seguito la polemica, ho pensato guarisse presto, mi sono fermata lì. Oggi mi hanno detto di questa discussione per i commenti sotto. Prima che una guardalinee è una persona che si è fatta male. Se la vedo piena di sangue in faccia mi viene da sostenerla. Poi il fatto che sia una donna e ci troviamo con questi commenti non è una novità e qui ci dobbiamo chiedere cosa stiamo facendo per cambiare culturalmente le persone. Il problema va al di là del calcio, della società in generale, del tipo di cultura che abbiamo. Poi anche forse un problema di utilizzo e regolamentazione dei social. Uno strumento che può essere utilissimo e nel calcio femminile è uno strumento che è contato molto. Si possono utilizzare in maniera costruttiva ed in maniera distruttiva, quindi a livello di società dobbiamo porci la questione di come utilizziamo i mezzi. Io esprimo solidarietà e le auguro una pronta guarigione”.“Cominciamo da queste due partite, tra poco saremo a ranghi completi anche qua e ci prepariamo, ci tuffiamo nei nostri impegni. C’è ancora molto sul tavolo e dobbiamo stare sul pezzo fino alla fine”.- “Ora sono più morbida, lo direbbero le mie compagne ma non so se sia un bene. Qualche strigliata è da vedere, non le mando a dire se qualcosa non va”.“Si sente. In realtà a me è venuto sempre naturale avere un certo atteggiamento, uno cerca di dare un esempio. A volte la verità ha varie interpretazioni di fare la capitana, ognuno è diverso. Certe cose tenendo la gente sul pezzo e a volte quel timore serve per quando si perde. La responsabilità è grande ma sono oneri e onori, ci sono momenti e momenti”.- “La rassegna. I giornali interi no. Al mare sì leggo il giornale cartaceo e lo leggo”.- “Sono diventata grande presto, ci sono cose che ho già cominciato da anni, alla fine l’impegno e il coinvolgimento in AIC comincia da calciatrici e calciatori che vengono invitati ad impegnarsi, qualcuno ha voglia di farlo per migliorare il quotidiano. Per me è diventato un impegno che è andato oltre, l’associazione è uno strumento per cambiare le cose e agire su quello che sta intorno al campo. Alla fine è diventata una seconda passione, lo faccio già da più di 10 anni. Negli ultimi anni ho ruoli più rilevanti. Parliamo di politica sportiva. Mi sono laureata, ho fatto il corso da direttore sportivo, è sempre bene tenersi le porte aperte, non mi piace stare ferma devo continuare a prepararmi per tenere la mente attiva. Si tratta di non restare fermi. Cosa farò da grande? Seguo diverse cose, nella politica sportiva ci sono, magari mi trovate poi a fare altro tipo allenare, oppure fuori dal mondo del calcio, ci sono tante cose attorno che mi piacciono. Vari mondi. Noi siamo sempre in questo come tutti nel mondo del lavoro e fatichi a vedere cose, ma farsi contaminare è bello”.- “Il primo giorno che ho indossato la maglia da allenamento. Al JMedical. Uno dei ricordi più belli ed emozionanti. Lo ricordiamo spesso con Rosucci e Bonansea. Siamo andate lì ed eravamo veramente emozionate e spaventate, in senso buono chiaramente, per dove eravamo arrivate, con quel giusto timore reverenziale che è giusto per dare il meglio. Abbiamo provato un sacco di emozioni e non avevamo il coraggio di dirle, ci guardavamo e basta ma capivamo che provavamo la stessa cosa”.