. La leggenda della Juventus e della Nazionale italiana lo ha annunciato sui propri account social e su quelli della Juventus con una lunga lettera. Dopo 153 presenze collezionate in 8 anni e 13 trofei vinti con le bianconere, lascia il calcio giocato.Capitana di mille battaglie, pioniera del calcio femminile ma soprattutto donna che ha cambiato la percezione del calcio femminile. È difficile anche trovare le parole giuste da spendere per descrivere ciò che Sara Gama è stata in questi anni.





