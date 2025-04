Getty Images

Sara Gama si ritira dal calcio giocato: 'Lascio andare il pallone con il cuore pieno di orgoglio e gratitudine'

45 minuti fa



Ora è ufficiale, Sara Gama al termine della stagione lascerà la Juventus Women ed anche il calcio. Queste le sue parole ai canali ufficiali bianconeri:



GAMA- "Tutto è iniziato a Trieste: un pallone, i primi calci tirati senza pensarci troppo. Un campo in mezzo alle acque del villaggio. Un pallone che mi ha portata a Tavagnacco e poi a Los Angeles, a Parigi, a Brescia. Poi tanto azzurro, emozioni che non si dimenticano. Infine lei, la Juventus, tanti trofei e tante battaglie ma soprattutto un club che ha fatto diventare realtà anche i sogni che non sapevamo di avere. Un viaggio indescrivibile e quello che resterà con me sono le persone: compagne con cui abbiamo lottato per conquistare vittorie sul rettangolo verde e qualcosa di più grande fuori. Camminare fianco a fianco con voi è stata la cosa più importante. Grazie alla mia famiglia per avermi lasciata libera di decidere il mio destino e tracciare da sola la strada che volevo e grazie a chi mi è stata vicina in questi anni e che famiglia lo è diventata. Grazie ai tifosi, le emozioni vostre sono le nostre. Il pallone va lontano ma torna sempre e quando lo fa porta con se ciò che vale davvero: le persone, le emozioni e la vita. Oggi lo lascio andare con il cuore pieno, orgoglio, gratitudine è il mio addio al calcio giocato. L'amore per lo sport e per queste persone resta con me sempre".