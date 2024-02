Attraverso i canali ufficiali della FIGC, la calciatrice della Juve Women, Sara Gama, ha annunciato il suo ritiro dalla Nazionale femminile.‘Oggi posso dire che alcune di queste parole e gesti sono serviti. Questa consapevolezza e l’amore per questo gioco e questa maglia sarà quanto porterò con me. Grazie a chi mi ha voluto bene e si è sentito rappresentato con me in questa maglia Azzurra. Di certo, io mi sono sentita espressa in essa. Grazie alle persone, perché sono le persone che fanno la differenza e noi ne abbiamo fatta tanta’.