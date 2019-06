Alla vigilia dell’esordio ai Mondiali contro l’Australia, Sara Gama parla in conferenza stampa da Valenciennes. Ecco le parole del capitano della Juventus e della Nazionale femminile:



IL MATCH PIÙ ATTESO - "E' la vigilia più attesa, la prepariamo da tanto tempo e adesso abbiamo l'occasione di giocare la massima competizione. Siamo pronte".



CONSAPEVOLEZZA E UMILTÀ - "Abbiamo lavorato bene, sentire che le altre Nazionali cominciano a temerci lo dimostra. Noi eravamo già consapevoli della nostra crescita. Scenderemo in campo con questa consapevolezza in più. Ma dobbiamo essere anche umili".