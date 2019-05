Sara Gama, difensore e capitano della Juventus Women, si racconta ai microfoni di Sky Sport in vista del Mondiale che la vedrà protagonista con la maglia della Nazionale italiana. "Ho sempre giocato a calcio, da quando ero piccola", spiega la centrale bianconera: "Mi sono avvicinata a questo sport perché era scritto nelle stelle. Dico questo perché nessuno a casa mia giocava a calcio, piuttosto erano appassionati di motori. Io invece ho sempre giocato con i miei amici per strada, finché a 7 anni non ho iniziato a giocare in una squadra 'vera'".