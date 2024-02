La calciatrice della Juve Women, Sara Gama, si è soffermata anche sulla fascia da capitano che indossa ormai da anni con la maglia delle bianconere.‘Si sente. In realtà a me è venuto sempre naturale avere un certo atteggiamento, uno cerca di dare un esempio. A volte la verità ha varie interpretazioni di fare la capitana, ognuno è diverso. Certe cose tenendo la gente sul pezzo e a volte quel timore serve per quando si perde. La responsabilità è grande ma sono oneri e onori, ci sono momenti e momenti’.