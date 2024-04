Il capitano dellaWomen Saraha parlato in conferenza stampa al termine della sfida tra Juventus e Sassuolo. Le sue parole:"Direi che possiamo fare meglio e dobbiamo farlo. Contenta per la vittoria e per il carattere ma possiamo fare meglio prima, forse abbiamo tirato fuori qualcosa di più quando siamo andare sotto, dobbiamo fare bene e con convinzione da subito e fare bene per novanta minuti"."Il Sassuolo ha fatto una buona partita con le sue interpreti, il suo approccio viene prima di tutto. Se non metti prima le cose importanti da quel punto di vista arrivano problemi dal punto di vista del calcio, abbiamo fatto cose buone sia in attacco che in difesa concedendo poco. Non ci sono problemi particolari ma non mettersi le partite in salita considerando che l'avversario ha fatto la sua partita"."Dopo Roma è stata una delle poche volte in cui ho detto due parole che sono state ripartire dal buono che abbiamo messo, con la Roma trovo che l'atteggiamento fosse migliore, abbiamo fatto tanti errori, dobbiamo migliorare anche sulle cose semplici che danno forza all'avversario nei primi minuti. Lì dobbiamo vedere dal punto di vista calcistico il migliorabile e stiamo lavorando su quello. Rinnovo? Una serie di cose. Vorrei fare ben con la Juventus, siamo abituati bene, attraversiamo un momento differente anche se abbiamo portato a casa un trofeo e la Champions matematica, vorrei fare bene e avere l'impressione che stiamo ricostruendo qualcosa o riprendendo un percorso con le cose al posto giusto".