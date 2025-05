Sara Gama alla Rai: 'Non immaginavo questa carriera. Coppa Italia? Alla Juve si prova sempre a vincere'

Getty Images

Le parole dialla Rai in occasione diall'Allianz Stadium, per lei l'ultima partita nel calcio giocato.- Tante emozioni, ho voluto abbracciare le ragazze delle due squadre. In realtà non volevo uscire dal campo (ride ndr).– Mi auguro che vengano cose migliori. Penso che il nostro calcio, le nazionali, le squadre in Champions… c’è da lavorare sulla base, bambine e adulte. Molto da fare ma possiamo migliorare insieme.– Non me la immaginavo la carriera, pensavo a divertirmi. Incurante di quello che dicevano gli altri. Ho giocato a calcio senza dire niente, facendolo semplicemente, era normale che lo facessi e poi dopo c’è stata la richiesta di un club. Ho avuto tanti momenti belli, questo anche se è la fine è uno di questi. Abbiamo riportato lo scudetto e non potevo chiedere maniera migliore per finire, mi ritengo fortunata.

Come ho migliorato questo mondo? Nel rispetto che viene portato a questa parte di questo sport che era stato tralasciato. Un po’ di rispetto e fede in noi.– A Como c’è un altro trofeo in palio. Qui è tradizione, se c’è un trofeo da vincere si prova. Noi come sempre scenderemo in campo per dare il meglio.