Sara Gama a Ultimo Uomo: 'Non volevo sollevare io la Coppa Italia ma le mie compagne...'

Getty Images



Parla Sara Gama

La ex capitana della Juventus Women Saraha concesso una lunga intervista a Ultimo Uomo. Le sue parole:"Ho percepito l'atmosfera speciale, anche se sapevo che quello era un evento importante non solo per me ma per tutte noi perché festeggiavamo lo scudetto. Al mattino ho ricevuto un sacco di messaggi da parte di compagne e avversarie. La partita è stata in qualche modo un contorno e non mi aspettavo di tutto quello che hanno preparato compagne e avversarie in campo. Più che la partita è stato il periodo a essere speciale anche perché siamo tornate a vincere. Più che una bella giornata è stato un mese di festeggiamenti, bellissimo".

"Ho maturato da tempo la decisione di ritirarmi dal calcio quindi ho avuto tempo per metabolizzare tutto al meglio. La mia attenzione nell’ultimo periodo era rivolta all’organizzazione di varie cose, la mia famiglia che veniva per la prima volta tutta insieme a Torino, le riunioni di lavoro con AIC e con il Consiglio Federale. C’è stato poco spazio per pensare a queste cose, il che rispecchia bene la mia personalità e la mia vita. Le emozioni per il mio ritiro le ho vissute di più sugli altri, ti faccio un esempio: quando mi sono trovata nella stanza con le persone con cui dovevo girare il video del mio addio, sono rimasta piacevolmente colpita dalle loro reazioni. Per me in quel momento stavo semplicemente portando a compimento qualcosa, come se stessi mettendo la spunta su una lista di cose da fare. È soprattutto grazie al modo in cui mi hanno fatta sentire gli altri che mi sono goduta il momento"."Quel giorno ho salutato in modo particolare i volti che ho visto praticamente sempre durante gli anni alla Juventus perché alcuni di loro ci hanno seguite veramente ovunque. La cosa più bella non è stata qualcosa che mi hanno detto ma la loro presenza costante, il rapporto che si è creato, questa gratitudine che loro manifestano sempre nei nostri confronti che in realtà è una gratitudine che sentiamo noi per prime verso di loro. Ovviamente noi siamo contente anche di chi viene e ci segue una volta sola ma le cose più belle e più importanti sono quelle che ti porti avanti nel tempo. Loro sono quelli che hanno capito il percorso, quelli che ci sono stati nel bene e nel male. Mi stupisce sempre quanto impatto possiamo avere nelle loro vite, ma la gioia che ci hanno restituito in questi anni è la cosa più bella e anche quella che non ho mai dato per scontata"."Nei giorni precedenti avevo deciso che se avessimo vinto questa coppa non l’avrei voluta alzare io. Avevamo appena finito un mese di festeggiamenti per il mio ritiro e ritenevo che l’ultimo atto dovesse spettare a loro. Quando eravamo lì invece, io e le mie compagne storiche abbiamo discusso durante la premiazione, perché loro volevano che l’alzassi io. Alla fine dopo un po’ ci siamo dette: «Ok, sai che c’è? Lo solleviamo insieme»".