Sara Gama a Tuttosport: 'Il mio impegno continuerà. Ho l'abilitazione a ds ma...'

L'intervista a Sara Gama

Tuttosport ha intervistato, che sabato all'Allianz Stadium ha dato l'addio al calcio giocato con la sua ultima partita con la maglia della. Ecco alcuni estratti delle sue dichiarazioni.- "All’Allianz ho visto il culmine di quello che hanno fatto e sentono per me, mi hanno fatto un regalo bellissimo vincendo questo scudetto. Anzi, ce lo siamo fatte perché mi sento partecipe, all’inizio dal campo, poi anche da fuori, ho sempre cercato di essere vicina alla squadra. Invece nell’abbraccio all’Allianz ho detto loro solo una cosa: "Rifocalizziamoci subito su sabato prossimo!"".

- "Una partita diversa da tutte quelle di campionato: bisogna settarsi completamente su questo tipo di gara e mettere da parte tutto quanto già accaduto. Come ogni finale, sarà molto difficile".- "Ce ne sono due molto significativi. Quello ai rigori della finale scudetto contro il Brescia, che è valso il primo titolo con la Juve al primo anno di vita. L’altro è quello in Champions League con la maglia del Brescia, preludio alla stagione del triplete italiano e alla qualificazione ai quarti in Europa. Avevo tirato un bolide da fuori area, cosa che peraltro non faccio mai! A completamento, direi il goal decisivo nella finale di Coppa Italia del 2022: ne ho capito l’importanza anche dopo, quando Pfattner, una delle mie compagne più giovani, in uno scambio di regali mi aveva preparato un quadretto con la mia foto con quel trofeo. Mi aveva colpito che avesse scelto proprio quel momento".- "Sicuramente continuerò l’impegno di politica sportiva e quindi la vice presidenza AIC oltre al ruolo di consigliere federale che ricopro nuovamente dopo l’ultima elezione. Ho preso l’abilitazione a direttore sportivo perché non si sa mai: cerco sempre di prepararmi su tutto e non chiudo mai a priori sulle cose. Ma tendenzialmente sì, guardo più a cose fuori dal campo…".- "Aumentare i numeri della base, avere un tessuto capillare di società sia di Scuola Calcio, ma anche di prime squadre. Oggi abbiamo un apice forte: tre squadre in Champions e tre Nazionali qualificate agli Europei, questo vuol dire che abbiamo fatto qualità, ma adesso servono i numeri per sostenerla".