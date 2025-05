Sara Gama: 'Avevo deciso di ritirarmi prima dell'infortunio. Juventus ti permette di realizzare sogni che non pensavi di avere'

Getty Images



Parla Sara Gama

La capitana della Juventus Women Saraha parlato a Small Talk, il podcast prodotto da Juventus Creator Lab. Le sue parole:“Sto bene. Avevo deciso già diversi mesi fa, prima dell’infortunio. Per me era sol dirlo al mondo. Il periodo difficile è stato prima, quando ho maturato la scelta. Quando la decisione è presa anzi è un sollievo ora poterne parlare liberamente”.“Sicuramente Trieste fa sempre base, ci torno sempre ma poco. Torino-Trieste è lunga, in automobile sono cinque ore e mezza o sei”.

“Alla Juventus scherzo sempre dicendo che le francesi arrivano a Lione prima di me a casa, sono io la straniera qua”.“Sentiamo critiche da troppi anni. Adesso è diventato interessante vedere che la gente si è appassionata e conosce cose. Ora ci sono dibattiti, quindi trovi chi critica e chi risponde. Non siamo neanche più noi a doverci difendere, la gente sta cominciando a sapere e capire”.“Per far crescere il prodotto serve tempo e magari non generi quello che genera il calcio maschile. Però si dimentica sempre una fetta di storia: quando si è partiti e soprattutto quanto si è investito. Si pensa sempre che tutti i risultati debbano piovere dal cielo. C’è ancora tanto da investire”.- “Dev essere il terreno carsico (ride ndr). Dalle mie parti siamo così. Coraggiosa? Un aspetto personale”.“Si arriva da decisioni strategiche sugli investimenti, lì nel 1972 hanno deciso di dare fondi alle università per far crescere lo sport femminile e si è deciso di investire nel calcio femminile. Quindi è chiaro che siano più avanti. La situazione è diversa e giocare là è stata la mia prima esperienza all’estero”."Cristiana Girelli e Sofia Cantore, a loro piace lo stellato. Cantore mi ha portato da assaggiare il suo vino preferito di quando ha giocato a San Gimignano"."Juventus è un club che ti permette di realizzare i sogni che non sapevamo di avere. Intendo dire che mai avrei pensato, altrimenti non sarei andata a Parigi, di vedere il calcio femminile svilupparsi nel mio paese quindi arrivare ad un determinato status formale come accaduto con questo club. La Juventus nel 2017 quando è entrata ha creato un'onda importante dal punto di vista dell'attenzione: hanno investito per pubblicizzare e ci hanno dato strutture per star bene. Juventus è questo, poi è tradizione con innovazione"."Vado in ordine sparso, al terzo lo Scudetto di quest'anno, dopo due anni così in cui non riuscivamo a vincere. Per noi è un'enorme soddisfazione. Al quinto posto metto il goal in Coppa Italia in semi rovesciata. Al quarto posto anche se non merita il quarto, metto i nostri occhi il giorno che siamo arrivate a fare le visite mediche, meriterebbe più che il quarto posto. Al secondo posto metto i 40 mila dell'Allianz Stadium prima del Mondiale a Juventus-Fiorentina, è stato incredibile. Al primo posto metto il primo Scudetto"."Barbara Bonansea, Cristiana Girelli, Martina Rosucci, poi ci metto Sofia Cantore che fa parte del gruppo delle 'giovani marmotte' anche se non è più giovane ma non avevo dubbi facesse una stagione strepitosa perchè è maturata nel tempo e ci metto anche Lisa Boattin che è con noi da una vita perchè era con me anche a Brescia. Lei ha fatto la sua parte in cose fuori dal campo, lei ha tenuto alti alcuni striscioni importanti come tutte loro"."Ne abbiamo fatte tante assieme, abbiamo passato la vita insieme. Non so spiegarle o definire, va oltre"."L'ho assorbito da vecchie compagne di squadra. Poi è diventato un gioco, quando ancora giocavo in Friuli nasce"."Intanto continuo le cose con AIC e consiglio federale. Poi vedrò, mi piacerebbe riposarmi ma non so se sarebbe contemplato (ride ndr)"."Sono nata centrocampista esterno. Ero un terzino di spinta per tanti anni, diventata centrale alla Juventus. Continua a divertirti e a seguire la tua passione direi alla piccola Sara Gama".