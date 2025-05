Sara Gama a Sky: 'Cosa lascio alla Juve? La voglia di dare sempre il massimo'

Getty Images

Le parole di Gama

Le parole diai microfoni di Sky dopo la vittoria della Coppa Italia da parte della Juventus Women - "L'appetito vien mangiando, non so cosa dire… Oggi sono state indescrivibili, sono felicissima e ancora più orgogliosa di questa squadra".- "Ho detto loro che sono meravigliose, che mi hanno regalato un sorriso in più dopo aver festeggiato tanto, da settimane".- "Lascio lo spirito di questa squadra, la voglia di vincere e spingersi sempre al massimo. Dare tutto quello che si ha sempre, anche quando non si ha voglia. Questo è ciò che conta, la voglia di andare sempre al massimo, costantemente".

- "Vorrei sapere se c'è dietro una mia imitazione in quello sketch (ride, ndr). Sono finite le parole per lei, contano solo i fatti: datele una palla, mettetela in area e lei risolve tutto".- "Tantissimo, soprattutto le compagne, il fatto di condividere i momenti, forse anche di più del calcio in sé. Chi fa calcio lo sa, quelle sono le cose che mi mancheranno da subito".