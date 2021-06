Da Madre Natura di Ciao Darwin a compagna del portiere del Bari Gianmarco Fiory con... la Juventus sullo sfondo. Già, perché nella vita di Sara Croce c'è anche un po' di bianconero: l'ex fidanzato infatti è cresciuto nelle giovanili della Juve prima di girare l'Italia in lungo e in largo, ma nel passato della bella modella c'è anche un secco no a Cristiano Ronaldo. Classe '98, nata a Garlasco in provincia di Pavia, Sara Croce e... delizia degli juventini. Su Instagram viaggia verso il milione di follower: al momento sono più di 170mila, ma tra foto sexy in bikini e pose hot il suo profilo è destinato a diventare... sempre più bollente.



