Sara Croce è una delle influencer più in voga in questo momento, la modella ed ex Madre Natura di Ciao Darwin ha quasi un milione di follower su Instagram e il numero continua a salire ad ogni suo post, che sia un selfie o una foto sexy. Gran parte della notorietà però è arrivata dopo un no che ancora oggi fa eco: la Croce infatti ha respinto le avances di Cristiano Ronaldo, prima di mettersi con il terzo portiere del Bari ed ex bianconero Gianmarco Fiory. Il portoghese ha incassato così il due di picche ha una delle migliori influencer del momento. Non ci credete? Scorrete la gallery per vedere tutti i suoi scatti hot.