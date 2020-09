Aveva detto no a Cristiano Ronaldo, poi i presunti flirt con Andrea Damante ed Edoardo di Skam Italia. Ma la bellissima Sara Croce, che anche questa stagione sarà nel ruolo di Bonas nel programma Avanti un Altro condotto da Paolo Bonolis su Mediaset, ha trovato finalmente l'amore. Anche qui, la Juve c'entra. Parzialmente, ma resiste.



Il motivo? La nuova, dolce metà è un calciatore che di ruolo fa il portiere ed è un ex-Juventus. Gianmarco Fiory, oggi tesserato per il Gozzano Calcio in Serie D, è infatti cresciuto nel settore giovanile bianconero per poi proseguire la carriera fra Serie C, B e D. Oggi i due fanno coppia fissa e anche sui social, dove Sara è seguitissima, fra una foto in costume e l'altra è spuntato anche lui. Scorri le immagini nella nostra gallery...