Qualche giorno fa si è raccontata alla Gazzetta dello Sport raccontando il suo passato a tinte bianconere. In queste ore la sua "fede" juventina si è mostrata più chiaramente. Lei è, ex presentatrice di Juve Channel, da qualche settimana impegnata con Marco Cattaneo come co-conduttrice disu Sky Sport Uno. Ex partecipante di Miss Italia e bellissima modella, aveva dichiarato: "Ho un marito ascolano che tifa anche il Milan, ma io non ho una squadra del cuore, forse perché i miei genitori nel tifo sono divisi:. Nessuna fede dichiarata ma il video di ieri l'ha vista vestire i colori della Juve, quella di un calciatore che ammira particolarmente: "