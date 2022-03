In una lunga intervista concessa ai microfoni di Rtv38, il centrocampista della Fiorentina Riccardo Saponara ha affrontato diversi temi riguardanti il club gigliato, soffermandosi anche su Dusan Vlahovic e di come abbia dato una nuova dimensione ai Viola nel periodo in cui è stato a Firenze.



'No perché non l'ho vista e non credo la meriti da parte mia. Mi dispiace che sia andato via, è fenomenale e gli voglio un gran bene. Ha cambiato il volto della nostra squadra e con la sua assenza siamo stati chiamati a un miglioramento generale'.