Riccardo Saponara, a Sky Sport, ha parlato così dopo Fiorentina-Juve.



IN EUROPA - "Fa un effetto che non dimenticherò mai. E' il traguardo più importante in una squadra da protagonista. Quanto provato stasera è indescrivibile. Dopo le battute d'arresto era subentrata preoccupazione, rammarico. Ci abbiamo creduto e abbiamo messo la ciliegina su un campionato partito subito alla grande. Più di così non possiamo desiderare".



ITALIANO - "E' un allenatore con cui è nato un rapporto speciale, così come a La Spezia. Qui ho avuto la fortuna di incontrarlo e ho continuato il cammino con lui. Sa come sono fatto, sa che può contare su di me in tutte le situazioni, che giochi o meno. Giova a entrambi questo rapporto".



ASTORI - "La maglia di Astori? Biraghi le ha fatte fare per tutti, non serviva per dimostrare quanto siamo legati, a ciò che ci ha trasmesso. Ricordo sempre con noi, per tutta la vita".



RINASCITA - "Sono retrocesso col Lecce, fuori rosa al Genoa. Incontrare Italiano mi ha permesso di riprendermi. C'è accordo verbale per il futuro, ne riparleremo e troveremo un accordo".