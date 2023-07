sanzionata in Europa e fuori dalla Conference League. Ma cosa succede alla Juventus Women? Lo racconta Tuttosport: "La sanzione Uefa nei confronti della Juventus riguarda soltanto la squadra maschile. Le Women potranno partecipare alla prossima Champions, che hanno conquistato arrivando seconde in campionato. Il primo appuntamento del mini torneo per raggiungere la fase a gironi è contro le kazake dell’Okzhetpes (il 6 settembre alle 13), poi eventualmente le Women affronteranno la vincente dell’altra sfida del Gruppo 2 tra Eintracht Frankfurt e Slovácko".