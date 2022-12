Cosa rischia lain? Si parte sempre da qui. E lo fa anche l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che sottolinea come in campo europeo la partita sia ancora tutta da giocare: di fatto, dipende dal fascicolo della procura di Torino. Quando Nyon potrà consultarlo, avrà un’idea delle presunte violazioni al Fair play. Dovranno essere molto gravi per provvedimenti estremi.La Commissione di controllo finanziario Uefa ha deciso intanto di procedere, in attesa dell'inchiesta italiana. Da Nyon, per Gazzetta, trapela cautela: la Uefa può prendere provvedimenti anche prima della FIGC, ma non tutto quello che ha rilevanza penale ha conseguenze sportive. Se emergessero i conti alterati, una sanzione sarebbe inevitabile.I bilanci sono analizzati su base triennale: se i conti del 2020 sono spostati al 2021, cambia poco. I parametri sono altri. Anche per le plusvalenze discorso complicato. Servono prove schiaccianti (e molto difficili) di alterazioni dei valori. Le intercettazioni, poi: se un d.s. dice di puntare a una plusvalenza, non commette per questo reato. Il discorso cambierebbe in caso di “nero”, di società offshore con le quali pagare stipendi nascondendo le perdite. La lista di sanzioni è ampia: penalizzazioni, trattenuta premi Uefa, limiti alla rosa e al mercato, squalifica dai tornei (in teoria anche in corso).