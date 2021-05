5









La Juventus non farà un passo indietro. Ecco cosa emerge dai comunicati dell'Uefa, che trionfante annuncia il rientro nei ranghi di nove club, staccatisi ora ufficialmente dalla Superlega. L'organismo calcistico europeo ha inoltre reso noto sanzioni e dettagli dei provvedimenti dopo il tentativo di scissione. Ognuno di questi nove club - Arsenal, Atletico Madrid, Chelsea, Inter, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Milan, Tottenham -, riconosce e accetta "senza riserve la natura vincolante degli Statuti Uefa". Soprattutto, s'impegna a partecipare a qualsiasi competizione UEFA per club ogni stagione per la quale quel club "si qualifica per merito sportivo".



IL PASSO INDIETRO - Sì, un passo indietro. Pesante. Tutti i club rientrano nell'ECA e così l'Uefa s'impegnerà ad adottare tutte le misure necessarie per porre fine all'espediente Super League, dimostrando come possa essere persino magnanima: davanti alla paura che crollasse tutto, la punizione è solo di 15 milioni di euro, tra l'altro "da utilizzare a beneficio dei bambini, dei giovani e del calcio di base nelle comunità locali di tutta Europa, incluso il Regno Unito". In più, la trattenuta del 5% dei ricavi che avrebbero ricevuto dalle competizioni Uefa.



COSA SUCCEDE ADESSO - Il New York Times ha già anticipato le intenzioni della Juventus, insieme al Real Madrid e al Barcellona. I bianconeri, una volta notificato il passo indietro di tre quarti dei club fondatori, farà valere i vincoli contrattuali per i quali sono autorizzati a ricorrere per vie legali. Per capirci: siamo solo al primo tempo di una partita solo all'apparenza mai disputata. Siamo alle carte bollate. E la pace è ben lontana.