i, al momento sono loro tre i giocatori indagati dalla Procura di Torino per il caso scommesse. Come sanzione questo tipo di reato, scrive Gazzetta dello Sport, prevede "l’arresto fino a tre mesi o l’ammenda da lire centomila a lire un milione» (non è un errore, la cifra è indicata in lire anche in Gazzetta Ufficiale). Una somma quindi quasi irrisoria per un calciatore di Serie A. In caso di responsabilità sul passaggio di denaro o sul coinvolgimento con la criminalità organizzata allora la pena sarebbe superiore ma non è questa l'accusa che è stata rivolta ai giocatori.Dal punto di vista dellaLa sanzione per un giocatore che ha scommesso sul calcio è di almeno 3 anni di squalifica, che potrebbero diventare anche 5 nel caso in cui fosse provato che sono state fatte puntate sugli incontri della squadra in cui si gioca, configurando una chiarissima aggravante. Da qui poi possono esserci delle riduzioni importanti in caso di patteggiamento e collaborazione.